https://www.terresdeprovence.org/embrun L’association des commerçants « Embrun Commerces » en collaboration avec trois céramistes de l’Embrunais organisent la 3ème Fête de la Céramique d’Embrun le Jeudi 27 Juillet 2023.

Cette année, vous pourrez découvrir 40 exposants venant de toute la France et même d’Espagne ! Animations :

• Démonstration de tournage à la corde

• Ateliers enfants

