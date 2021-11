Visite du Musée Artemisia suivi d’une dégustation d’une tisane bio bien-être Artemisia Museum Couvent des cordeliers 04300 Forcalquier, 11 décembre 2021 14:00, Embrun.

11 – 24 décembre Sur place 6€ Adulte la deuxième personne 4€ les enfants gratuit boutique@artemisia-museum.fr

visite du musée + dégustation d’une tisane Bio

Visitez le Musée Artemisia à Forcalquier

Le Musée vous plonge dans l’histoire passionnate de la cuiellette et de la culture des plantes à parfum aromatiques et médecinales de la montagne de Lure, site clasée Unesco pour sa biodiversité . 7 espaces d’expositions permanante vous entraînent sur les chemins des berboristes, des fabricants des cosmétiques et de parfums, des distilleries de lavande et d’alcool et de la biodiversité locale.

Dans ce lieu magique se trouve une jolie boutique des santeurs et saveurs de nos producteurs locax de la région.

Après votre visite vous dégusterez une tisane bio aux propriétés relaxante et déshaltérantes.

Venez nombreux.

samedi 11 décembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 décembre – 14h00 à 18h00

mercredi 22 décembre – 14h00 à 18h00

vendredi 24 décembre – 14h00 à 18h00