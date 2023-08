Ballade du lin en conte et musique Embrin Ambrumesnil, 16 septembre 2023, Ambrumesnil.

Ambrumesnil,Seine-Maritime

Spectacle en contes et musique « ballade du lin »

Pour faire partager au public toute la passion qu’inspire cette plante,

Pour faire ressentir sa beauté, sa légèreté,

Pour faire comprendre l’histoire du lin, c’est l’histoire de la vie.

La ballade du Lin puise son inspiration dans les contes traditionnels d’Europe et dans les liens que l’Homme a tissé avec cette belle plante depuis des millénaires.

Sur le chemin, on rencontre Jeane, une vieille dame d’Ariège, ayant cultivé le lin chez elle pendant toute sa vie. Jeane la cauchoise, nous accompagne aussi, et nous raconte le lin en Pays de Caux. Le lin oscille sous le vent, on entend les petits pas des tisseuse et dans une ambiance plein de poésie, on se promène sur les chemins à travers les utilisations, les croyances et les histoires autour du lin…

Spectacle d’une heure environ suivi d’un échange autour d’un verre de cidre ou de jus de fruits locaux !.

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 13:00:00. .

Embrin Impasse du château

Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie



Flax ballad » storytelling and music show

To share with the public the passion this plant inspires,

To convey its beauty and lightness,

To explain the story of flax, the story of life.

La ballade du Lin draws its inspiration from the traditional tales of Europe and the ties that mankind has forged with this beautiful plant over the millennia.

Along the way, we meet Jeane, an old lady from Ariège who has grown flax at home all her life. Jeane la cauchoise, also accompanies us, and tells us all about flax in Pays de Caux. The flax sways in the wind, we hear the little steps of the weavers and, in a poetic atmosphere, we stroll along the paths through the uses, beliefs and stories surrounding flax…

A show lasting around an hour, followed by a chat over a glass of cider or local fruit juice!

Espectáculo de cuentos y música « Balada del lino

Compartir con el público toda la pasión que inspira esta planta,

Compartir su belleza y su ligereza,

Para ayudar a comprender la historia del lino, la historia de la vida.

La ballade du Lin se inspira en los cuentos tradicionales de Europa y en los lazos que la humanidad ha forjado con esta hermosa planta a lo largo de miles de años.

Por el camino, conocemos a Jeane, una anciana de Ariège que lleva toda la vida cultivando lino en su casa. Jeane, de Cauchois, también nos acompaña y nos cuenta todo sobre el lino en el Pays de Caux. El lino se mece al viento, oímos los pasitos de las tejedoras y, en un ambiente lleno de poesía, recorremos los senderos a través de los usos, creencias e historias que rodean al lino…

Un espectáculo de aproximadamente una hora de duración, seguido de una charla con un vaso de sidra o zumo de fruta local

Märchen- und Musikshow « Ballade vom Flachs »

Um das Publikum an der ganzen Leidenschaft teilhaben zu lassen, die diese Pflanze auslöst,

Um ihre Schönheit und Leichtigkeit spürbar zu machen,

Um die Geschichte des Flachses verständlich zu machen, denn sie ist die Geschichte des Lebens.

Die Ballade vom Flachs schöpft ihre Inspiration aus den traditionellen Märchen Europas und aus den Verbindungen, die der Mensch seit Jahrtausenden mit dieser schönen Pflanze eingeht.

Auf dem Weg begegnen wir Jeane, einer alten Dame aus der Ariège, die ihr ganzes Leben lang zu Hause Flachs angebaut hat. Jeane, die Cauchoise, begleitet uns ebenfalls und erzählt uns vom Flachs im Pays de Caux. Der Flachs schwankt im Wind, man hört die kleinen Schritte der Weberinnen und in einer Atmosphäre voller Poesie wandert man auf den Wegen durch die Verwendungen, den Glauben und die Geschichten rund um den Flachs…

Ungefähr einstündige Vorstellung mit anschließendem Austausch bei einem Glas Cidre oder lokalen Fruchtsäften!

