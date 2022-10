Embrayage

2022-10-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-28 EUR 6 6 Rendez-vous avec 5 artistes pour 1h15 de spectacle !



Le Garage Comedy est un collectif d’une centaine artistes qui rassemble la crème du stand-up marseillais et qui invite chaque semaine des artistes de la France entière.



À partir de 19h : le bar-tapas du Garage vous accueille dès l’heure de l’apéro

20h30 : début du Comedy Club (durée 1h15)

20h30 : début du Comedy Club (durée 1h15)

21h45: on vous accompagne pour finir la soirée en musique Plus besoin d'aller dans la capitale pour voir des artistes talentueux ou/et reconnus, c'est désormais au cours Julien, en plein coeur du quartier des artistes que toute l'équipe du Garage vous donne rdv chaque semaine !

