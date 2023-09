JEP 2023 – Exposition / Conférence : Embraud Embraud Château-sur-Allier, 16 septembre 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

De 1798 à 1997, la conscription couvre deux siècles de notre histoire. La confusion entre les nécessités du contrôle militaire de la jeunesse et d’un «rite de passage» vers l’âge adulte ont généré nombre de pratiques….

2023-09-16

Embraud Locaterie

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



From 1798 to 1997, conscription covered two centuries of our history. The confusion between the need for military control of youth and a « rite of passage » to adulthood gave rise to a number of practices?

De 1798 a 1997, el servicio militar obligatorio abarcó dos siglos de nuestra historia. La confusión entre la necesidad de un control militar de los jóvenes y un « rito de paso » a la edad adulta dio lugar a una serie de prácticas..

Von 1798 bis 1997 umfasste die Wehrpflicht zwei Jahrhunderte unserer Geschichte. Die Vermischung von militärischer Kontrolle der Jugend und einem « Übergangsritus » zum Erwachsenenalter führte zu einer Vielzahl von Praktiken

