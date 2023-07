Fête des Chavans Embraud Château-sur-Allier, 29 juillet 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

Plongez dans une ambiance festive avec des danses, des chants et des concerts en plein air. Profitez de spectacles époustouflants et dansez jusqu’au bout de la nuit. Une expérience inoubliable vous attend !.

2023-07-29 15:00:00 fin : 2023-07-30 . .

Embraud

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Immerse yourself in a festive atmosphere with dancing, singing and open-air concerts. Enjoy breathtaking shows and dance the night away. An unforgettable experience awaits you!

Sumérjase en un ambiente festivo con bailes, canciones y conciertos al aire libre. Disfrute de espectáculos impresionantes y baile toda la noche. Le espera una experiencia inolvidable

Tauchen Sie ein in eine festliche Atmosphäre mit Tanz, Gesang und Konzerten unter freiem Himmel. Genießen Sie atemberaubende Shows und tanzen Sie bis in die Nacht hinein. Ein unvergessliches Erlebnis wartet auf Sie!

Mise à jour le 2023-07-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région