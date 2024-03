Embrassez-vous Latté Marseille 2e Arrondissement, vendredi 29 mars 2024.

Embrassez-vous Latté Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Embrassez-vous vous donne rendez-vous au Latté vendredi 29 mars.

C’est un quartet de chansons aux influences jazz. Quand le swing se mêle aux sentiments, il vous entraîne dans une danse qui traverse les époques.



Le quartet se plaît à arranger à sa convenance des standards de jazz ainsi que des morceaux plus populaires pour transmettre sa passion pour la musique, les mots d’amours et la vie.



Il vous invite dans une romance où une batterie, aussi raffinée qu’une dentelle, une contrebasse soyeuse, une guitare délicate œuvrent pour proposer un décor tamisé. Il ne manquerait plus qu’une voix enchanteresse pour vous laisser envoûter… 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 21:00:00

fin : 2024-03-29

Latté 16 Rue De l’Evêché

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Embrassez-vous Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-29 par Ville de Marseille