Embrasse-moi sur ta tombe ————————- **Une pièce de : Jean-Daniel Magnin** **Inspirée du scénario de : Maryam Khakipour** **Mise en scène : Jean-Daniel Magnin, Maryam Khakipour** **Avec : Christine Murillo, René Turquois, Hélène Viaux, Benjamin Wangermée** **Scénographie : Jane Joyet** **Lumières : Léandre Garcia-Lamolla** **Création vidéo : Olivier Roset** **Création sonore : Stéphanie Gibert** **Production Antisthène** **Coproduction : Théâtre du Rond-Point (Paris), Sémiramis, Cie O T’aim, Théâtre du Crochetan (Monthey CH), La Maison/Nevers – Scène conventionnée Art en territoire** _« Tu es si beau. Tu ne sens ni la terre ni les cendres. »_ Il était agent de sécurité à l’aéroport. Il est licencié sans raison et chassé par sa femme. Le fils flirte avec les idées noires quand il rencontre un gars de son âge, humilié comme lui par les inégalités sociales. Son nouvel ami, prophète illuminé, l’entraîne sur les voies de la radicalisation et le goût du terrorisme. Le fils s’entaille le bras pour prouver son allégeance. Sa mère aimante, tellement de tendresse à donner, s’évanouit à la vue du sang. Choc traumatique et chute au sol. Quand elle se réveille, son délire émotionnel, loufoque, sauvera peut-être son fils. Ou pas. Comédie noire à échappées burlesques, la pièce bifurque avec le clivage mental de la mère. Jean-Daniel Magnin, directeur littéraire du Rond-Point, s’inspire d’un scénario de Maryam Khakipour pour composer une farce trempée d’acide où les individus se dédoublent pour ne pas sombrer dans le désespoir. Avec Dans un canard, au Rond-Point en 2017, Jean-Daniel Magnin pointait les absurdités toxiques du monde contemporain du travail. Chroniqueur cruel de son temps, organisateur du festival Nos disques sont rayés, qui convie chaque année des spécialistes à disséquer avec humour les grands maux du siècle, il met en scène, en compagnie de la réalisatrice Maryam Khakipour, l’amour inconditionnel d’une mère pour son enfant, jusqu’à la démence, qui va contrecarrer les plans maléfiques d’un petit poseur de bombes. Tournée : 19-22 octobre 2020 Théâtre du Crochetan, Monthey (Suisse) 25 octobre 2020 Théâtre du Passage, Neuchâtel (Suisse) l28 janvier 2022 Théâtre Municipal, avec La Maison Nevers

