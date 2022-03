Embrasse les toutes Wissous Wissous Catégories d’évènement: Essonne

Wissous

Embrasse les toutes Wissous, 15 avril 2022, Wissous. Embrasse les toutes Espace culturel Antoine de Saint-exupéry 1 place rené iametti Wissous

2022-04-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-15 22:00:00 22:00:00 Espace culturel Antoine de Saint-exupéry 1 place rené iametti

Wissous Essonne Wissous Essonne Un hommage à Georges Brassens. centreculturel@wissous.fr +33 1 69 93 89 04 https://billetterie.wissous.fr/index-css5-espaceantoinedesaintexupery-pg1.html Espace culturel Antoine de Saint-exupéry 1 place rené iametti Wissous

dernière mise à jour : 2022-02-23 par Destination Paris-Saclay

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Wissous Autres Lieu Wissous Adresse Espace culturel Antoine de Saint-exupéry 1 place rené iametti Ville Wissous lieuville Espace culturel Antoine de Saint-exupéry 1 place rené iametti Wissous Departement Essonne

Wissous Wissous Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wissous/

Embrasse les toutes Wissous 2022-04-15 was last modified: by Embrasse les toutes Wissous Wissous 15 avril 2022 Essonne Wissous

Wissous Essonne