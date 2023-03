« Embrasse les toutes », dédicace aux femmes de Georges Brassens La Baume-de-Transit Catégories d’Évènement: Drôme

« Embrasse les toutes », dédicace aux femmes de Georges Brassens, 13 mai 2023, La Baume-de-Transit. salle des fêtes

2023-05-13 – 2023-05-13 La Baume-de-Transit

Drôme Comme ses détracteurs taxaient souvent Georges Brassens, grand féministe, de misogynie, le spectacle focalise sur son amour des femmes, particulièrement les trois qui l’ont le plus marqué. emmanuel.paillard0190@orange.fr +33 6 70 63 10 20 La Baume-de-Transit

