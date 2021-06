Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Embrasement du clocher de l’église Sainte-Catherine Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Embrasement du clocher de l’église Sainte-Catherine Villeneuve-sur-Lot, 15 août 2021-15 août 2021, Villeneuve-sur-Lot. Embrasement du clocher de l’église Sainte-Catherine 2021-08-15 17:00:00 – 2021-08-15 00:00:00

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 17h déambulation en centre ville

21h spectacle de feu

22h embrasement du clocher de l’église Ste Catherine

22h15 concert avec Cocktail de nuit. +33 5 53 41 53 38 17h déambulation en centre ville

Catégories d'évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot