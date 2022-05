Embouteillage de Lapalisse : Reconstitution Historique Lapalisse Catégories d’évènement: Allier

2022-10-07 – 2022-10-09

Lapalisse 03120 Une ambiance populaire incontournable sur la mythique N7 !

Tous les 2 ans depuis 2006, cette reconstitution complète des départs en vacances est un concentré de bonne humeur : 900 véhicules 50′-65′, tenues, scènes, animations rétro. https://www.embouteillage-n7-lapalisse.com/ Lapalisse

