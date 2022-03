Embellissement et modernisation d’Aix sous le second Empire – La Fontaine de la Rotonde Aix-en-Provence, 31 mars 2022, Aix-en-Provence.

Le 21 août 1857, les édiles d’Aix confient à Louis Antoine Théophile de Tournadre (1818-1896), ingénieur des Ponts et Chaussées, le projet de distribution des eaux de la ville. C’est un projet ambitieux qui vise à porter l’eau au plus près des habitants, à améliorer l’hygiène de la ville et à parfaire son esthétique par la création de fontaines.



La fontaine de la Rotonde constitue le point d’orgue de ce projet qui commence en 1857 et se terminera le 11 novembre 1860. Honoré Gibert, directeur du musée Granet et de l’école des Beaux-Arts d’Aix dans un court article paru dans “L’Illustration” le 1er décembre 1860, la décrit ainsi : “Les eaux du canal conçu par feu M. Zola servent à l’alimenter : le jeu de ces eaux, déversées d’un bassin dans l’autre et s’échappant en jet parabolique de la gueule des douze dauphins placés aux angles de la base hexagonale, produit l’effet le plus gracieux. Ce monument fait face, par sa position, à trois grandes avenues et présente à chacune d’elles une des figures qui forment le groupe en marbre place au centre de son immense vasque de métal.

Deux figures de ce groupes sont des allégories de l’Agriculture et des Arts, symbolisant la vie réelle et la vie de la pensée. La troisième figure représente la Justice, régulatrice souveraine de ces deux grandes causes de l’humanité et dont les regards se tournent vers l’ancienne ville parlementaire, où elle a son siège depuis plusieurs siècles.”



Brigitte Lam Kam Sang est Conservateur du Patrimoine à la ville d’Aix-en-Provence, Responsable des objets mobiliers des églises de la ville, de la statuaire publique et des fontaines, Conservateur délégué aux Antiquités et Objets d’Art



La conférence se clôturera vers 20h sur un échange autour d’un pot de l’amitié pour le 1er anniversaire de la Société Napoléonienne d’Aix si les recommandations sanitaires le permettent.

Conférence animée par Brigitte Lam qui proposera de découvrir la genèse de la place, la réalisation de ce monument ainsi que les acteurs du projet : édiles, artistes, artisans qui ont contribué à l’embellissement de cette entrée de ville

