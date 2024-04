Embellir votre quartier Pigalle-Martyrs/Anvers-Montholon (9e) Mairie du 9e arrondissement Paris, jeudi 11 avril 2024.

Embellir votre quartier Pigalle-Martyrs/Anvers-Montholon (9e) Réunion publique de clotûre Jeudi 11 avril, 18h30 Mairie du 9e arrondissement Sur inscription

Après le quartier Blanche-trinité, c’est au tour des quartiers Pigalle-Martyrs et Anvers-Montholon de bénéficier de la démarche « Embellir votre quartier » qui permet de concentrer sur une même période l’ensemble des transformations d’un quartier et de mieux organiser les travaux sur l’espace public.

À la suite de la consultation publique et du diagnostic territorial menés en 2023 pour ces quartiers, les services de la Ville ont étudié l’ensemble des propositions déposées par les habitants et les Conseils de quartier, notamment pour vérifier leur faisabilité technique.

La mairie du 9e vous présentera les projets d’aménagement prioritaires visant à transformer, embellir et adapter les espaces du quotidien dans les quartiers Pigalle-Martyrs et Anvers-Montholon: plus de végétalisation et de zones apaisées, des cheminements piétons et cyclables plus sécurisés, une meilleure accessibilité et une mise en valeur patrimoniale renforcée.

Sur inscription ici

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 Paris

