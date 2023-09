Atelier de danse tous niveaux « Expression sensitive » Embellie’Zen à Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien Atelier de danse tous niveaux « Expression sensitive » Embellie’Zen à Gien Gien, 1 octobre 2023, Gien. Atelier de danse tous niveaux « Expression sensitive » Dimanche 1 octobre, 10h00 Embellie’Zen à Gien Passionnée depuis toujours par l’humain, la danse, le chant et la musique, Aïcha Metgy est heureuse de proposer 01 octobre un atelier d’Expression Sensitive. << L’Expression Sensitive® célèbre l’Amour du Vivant où s’entrelacent le chant, la danse, le conte et la poésie. Le geste accompagne la parole et le corps donne du sens aux mots. « Je sens donc j’existe » un savoir en mouvement qui explore la puissance de l’imaginaire avec la sagesse pour horizon. Accessible à tous et très ludique, un moment de plaisir et de détente garantis ! Embellie’Zen à Gien Gien Gien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

FMACEN045V50AA2R

