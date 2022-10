Embellie Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon Catégories d’évènement: Aube

Embellie
2022-12-05 09:30:00 – 2022-12-05 16:30:00

1 rue principale Paisy-Cosdon Aube

Paisy-Cosdon

Aube Paisy-Cosdon 15 Eur Lundi 5 décembre : VAUJURENNES – « Embellie » au gîte des Petites Herbes. Activité sportive adaptée et ateliers d’accompagnement aux personnes aidantes seules ou avec leurs personnes aidées (relaxation, socio-esthétiques, conférences). Tarif : 15 € la journée complète (avec le déjeuner). Contact : +33 (0)7 86 40 77 97 – isabelle@lespetitesherbes.fr isabelle@lespetitesherbes.fr +33 7 86 40 77 97 ateliers des petites herbes

