Embarquez sur un voilier de 16m pour admirer le coucher de soleil aux îles de Lerins Vallauris, 30 avril 2022, Vallauris. Embarquez sur un voilier de 16m pour admirer le coucher de soleil aux îles de Lerins Quai Napoléon – Place 28 Golfe-Juan Vallauris

2022-04-30 18:00:00 – 2022-04-30 21:00:00 Quai Napoléon – Place 28 Golfe-Juan

Vallauris Alpes-Maritimes Vallauris COMPLET



Nous vous proposons après votre travail, une petite escapade nautique sur note voilier associatif Rose of Jericho pour admirer le coucher de soleil depuis les îles de Lérins. roseofjerichonice@gmail.com +33 6 48 02 18 66 Quai Napoléon – Place 28 Golfe-Juan Vallauris

