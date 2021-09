Saint-Amand-Montrond Office de Tourisme Cœur de France Cher, Saint-Amand-Montrond Embarquez en tuk-tuk électrique en compagnie d’un guide de l’office de tourisme Coeur de France Office de Tourisme Cœur de France Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

le samedi 18 septembre à Office de Tourisme Cœur de France

[Vidéo tuk-tuk](https://www.youtube.com/watch?v=nIO4y_48ENY)

Tarif unique de 5€ par personne. Capacité de 2 à 4 personnes par visite. Départ toutes les demi-heures.

Découvrez la passionnante histoire de la ville lors d’une visite commentée qui vous conduira de la Forteresse de Montrond aux ruelles du coeur historique en passant par le Canal de Berry. Office de Tourisme Cœur de France Place de la République 18200 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Les Places Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:45:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T17:45:00

