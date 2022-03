EMBARQUEZ À BORD DU CINQUIÈME VENT, LE GABAROT DE LOIRE Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Maine-et-Loire

EMBARQUEZ À BORD DU CINQUIÈME VENT, LE GABAROT DE LOIRE Chalonnes-sur-Loire, 2 avril 2022, Chalonnes-sur-Loire. EMBARQUEZ À BORD DU CINQUIÈME VENT, LE GABAROT DE LOIRE Chalonnes-sur-Loire

2022-04-02 – 2022-04-02

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Chalonnes-sur-Loire 30 30 EUR Nous vous proposons de naviguer sur un Gabarot construit pendant plusieurs mois à Chalonnes-sur-Loire par l’Association Les Chalandoux. Partez pour une balade d’une heure et demi au fil de l’eau. Cette sortie découverte vous permettra de comprendre l’histoire de la Loire de la meilleure des façons. Un(e) passionné(e), ligérien(ne) vous accompagne et répond à vos questions ! ***Profitez également de l’OFFRE FAMILLE : Pour 2 adultes et 2 enfants à seulement 30,00€ (soit 7,50 € par personne)***

Un coloriage sur la thématique “Loire” est proposé aux enfants. D’autres balades thématiques sont programmées tout au long de l’été : découverte de la faune et la flore, apéro croisière avec des accords mets & vins, croisière musicale … Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 25 personnes (anniversaire, cousinade, team building…), demandez-nous ! ATTENTION : l’Office de Tourisme est fermé les dimanches, en avril, mai, juin, septembre et octobre, nous vous invitons à contacter directement l’association des Chalandoux pour les réservations des balades du dimanche après-midi. Contactez le 06.03.63.17.47 Pour toutes informations complémentaires et les réservations, n’hésitez pas à contacter notre équipe accueil au 02.41.78.26.21. Les Chalandoux du 5ème Vent vous accueillent à bord du Gabarot de Loire pour des sorties diverses et variées : découvertes des paysages ligériens, découverte des milieux naturels de la Loire… accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21 https://www.anjou-vignoble-villages.com/ Nous vous proposons de naviguer sur un Gabarot construit pendant plusieurs mois à Chalonnes-sur-Loire par l’Association Les Chalandoux. Partez pour une balade d’une heure et demi au fil de l’eau. Cette sortie découverte vous permettra de comprendre l’histoire de la Loire de la meilleure des façons. Un(e) passionné(e), ligérien(ne) vous accompagne et répond à vos questions ! ***Profitez également de l’OFFRE FAMILLE : Pour 2 adultes et 2 enfants à seulement 30,00€ (soit 7,50 € par personne)***

Un coloriage sur la thématique “Loire” est proposé aux enfants. D’autres balades thématiques sont programmées tout au long de l’été : découverte de la faune et la flore, apéro croisière avec des accords mets & vins, croisière musicale … Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 25 personnes (anniversaire, cousinade, team building…), demandez-nous ! ATTENTION : l’Office de Tourisme est fermé les dimanches, en avril, mai, juin, septembre et octobre, nous vous invitons à contacter directement l’association des Chalandoux pour les réservations des balades du dimanche après-midi. Contactez le 06.03.63.17.47 Pour toutes informations complémentaires et les réservations, n’hésitez pas à contacter notre équipe accueil au 02.41.78.26.21. Chalonnes-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Chalonnes-sur-Loire Adresse Ville Chalonnes-sur-Loire lieuville Chalonnes-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

EMBARQUEZ À BORD DU CINQUIÈME VENT, LE GABAROT DE LOIRE Chalonnes-sur-Loire 2022-04-02 was last modified: by EMBARQUEZ À BORD DU CINQUIÈME VENT, LE GABAROT DE LOIRE Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire 2 avril 2022 Chalonnes-sur-Loire maine-et-loire

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire