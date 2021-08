Vitry-le-François Péniche Saint-Nicolas Marne, Vitry-le-François Embarquez à bord de la péniche-musée ! Péniche Saint-Nicolas Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Embarquez à bord de la péniche-musée ! Péniche Saint-Nicolas, 18 septembre 2021, Vitry-le-François. Embarquez à bord de la péniche-musée !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Péniche Saint-Nicolas Gratuit. Entrée libre.

La péniche a été construite en 1930 au chantier naval de Winter à Boom en Belgique. Elle devient propriété de la ville de Vitry-le-François en 1988. Elle tient son nom du patron des bateliers. Péniche Saint-Nicolas Rue du Port de Givet, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François Marne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

