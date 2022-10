Embarquement vers l’emploi Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Le vendredi 21 octobre de 9h30-12h et de 13h30 à 16h salle Clarisse-Brian à Sainte-Foy-la-Grande, La Communauté de Communes du Pays Foyen, en partenariat avec les opérateurs* de l’emploi de du territoire, organise l’évènement « Embarquement vers l’emploi ».

Sur place il sera possible de :

• Rencontrer des employeurs,

• Déposer votre CV dans un espace dédié,

• Tester des métiers grâce à des casques de réalité virtuelle,

• Découvrir des domaines d’activité qui recrutent en participant à une visite (sur inscription auprès de votre conseiller emploi, transport gratuit – départ salle Clarisse-Brian),

