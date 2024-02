EMBARQUEMENT POUR LE LIFE SALLINA Salle 3 Assérac, samedi 10 février 2024.

EMBARQUEMENT POUR LE LIFE SALLINA Salle 3 Assérac Loire-Atlantique

Exposition/Conférence sur le projet « Embarquement pour le LIFE Sallina » visant à restaurer les habitats et espèces des marais salants des Pays de la Loire.

RESTAURER la biodiversité typique des marais salants et offrir des sites de nidification aux oiseaux.

LUTTER contre les éspèces exotiques envahissantes.

FAVORISER le développement d’une saliculture encore plus durable.

DEVELOPPER les connaissances sur les milieux et les espèces des marais salants.

SENSIBILISER le grand publique et les acteurs locaux aux richesses écologiques des marais salants.

Exposition ouvertes à tous.

Conférence et débat avec Mme Métayer, technicienne à CAP Atlantique, le 10 février à partir de 17h00 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 20:00:00

Salle 3 Allée de la fontaine

Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire traictdunion@gmail.com

