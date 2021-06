Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon Hauts-de-Seine, Meudon EMBARQUEMENT POUR CYTHERE | Scènes Vagabondes Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Musée d’art et d’histoire de Meudon, le dimanche 12 septembre à 16:30

Comment faire entendre la musique des tableaux de Watteau ? Quels airs sont joués par ces duos, trios, qui mêlent chant et instruments ? Et que dansent les jeunes beautés insouciantes sous les charmilles des jardins de la Régence ? La musique est là pour rapprocher les personnes, celles qui jouent, chantent ou écoutent. On dit des choses, sans avoir l’air d’y toucher, on conte fleurette, on flirte, dit-on à l’anglaise. **_Oeuvres de :_** François Couperin Michel de la Barre Marin Marais Etienne Moulinié J.B. Lully A de Villeneuve SOPRANO Ariane Zanatta, VIOLE DE GAMBE Iris Tocabens, THÉORBE ET GUITARE BAROQUE Florent Marie, FLÛTES Jean-Christophe Frisch XVIII-21 Le Baroque Nomade Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

2021-09-12T16:30:00 2021-09-12T17:30:00

