Embarquement imminent avec Corsair ! Corsair Thiais, mercredi 27 mars 2024.

Non, vous ne rêvez pas, le mercredi 27 mars un petit groupe d’étudiants auront la possibilité de visiter le Hangar de la Direction Technique de Corsair.

Au sein de l’aéroport d’Orly Sud, Corsair vous propose une visite des plus immersives.

Les aménagements à bord des avions Corsair répondent à une ambition : proposer un espace dans lequel voyager est un plaisir.

Consciente de sa responsabilité sociale et environnementale, Corsair modernise sa flotte et contribue à la transition énergétique du transport aérien.

Corsair possède l’une des plus jeunes flottes du marché, d’une moyenne d’âge au global de 5 ans et composée de 5 avions A330neo et 4 avions A330-300.

Alors, prêts à découvrir les coulisses de la compagnie aérienne ?

Rendez-vous le mercredi 27 mars de 15h à 18h

Inscription obligatoire : https://www.tourisme-espaces.com/espaces-ouvre-boites-2201.html

Le récap en images de la première édition : https://bit.ly/4bJiyxG

Espaces Ouvre-boîtes, des rencontres d’une heure, en fin de journée, pour permettre aux étudiants et des chefs d’entreprise de se rencontrer.

Espaces Ouvre-boîtes