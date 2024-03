Embarquement immédiat pour le pays des tout-petits Maison des 1000 premiers jours/ écolo-crèche Mil’mouch Bray-sur-Seine, lundi 18 mars 2024.

Embarquement immédiat pour le pays des tout-petits des ateliers et rencontres diversifiées au pays captivant et merveilleux des tout-petits à la Maison des 1000 premiers jours associative de l’AFR Bassée dans le sud rural de la Seine et Marne 18 – 22 mars Maison des 1000 premiers jours/ écolo-crèche Mil’mouch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:30:00+01:00 – 2024-03-18T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T14:00:00+01:00 – 2024-03-22T15:30:00+01:00

Rejoignez le voyage itinérant d’un tout-petit qui vous fait découvrir son monde au travers son imaginaire, le bien-être, sa vie de citoyen en herbes et ses explorations sensorielles infinies. Accès libre et gratuit. RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS via le formulaire de contact du site internet de l’AFR Bassée, l’Association pour des Familles Responsables à Bray sur Seine. Cliquez ici:https://afrbasseemilmouch.wixsite.com/enfantsparents

Maison des 1000 premiers jours/ écolo-crèche Mil’mouch 75 rue Simone Veil 77480 Bray-sur-Seine Bray-sur-Seine 77480 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://afrbasseemilmouch.wixsite.com/enfantsparents »}]