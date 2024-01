Embarquement immédiat pour l’Afrique ! Champagney, mardi 20 février 2024.

Embarquement immédiat pour l’Afrique ! Champagney Haute-Saône

Elodie, l’animatrice, emmènera les enfants de 4 à 10 ans, à la découverte de personnages sous forme de contes et légendes, dans le cadre de l’animation « Embarquement immédiat pour l’Afrique ».

Mardi 20 février à 14h30.

Séance de 3 contes sur le thème du hérisson, suivie d’un atelier bricolage et d’un goûter.

Gratuit Sur inscription, avant le 17 février, au 03 84 23 25 45 .

Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme

Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

