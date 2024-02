EMBARQUEMENT IMMEDIAT EMBARQUEMENT IMMEDIAT PAR IMPROVERGNE LA PUCE A L’OREILLE Riom, samedi 9 mars 2024.

Improvergne est parti à la découverte d’un lieu de passage Clermontois et vous propose un spectacle d’improvisation immersif.Au travers d’enregistrements sonores, les comédiens de ce spectacle découvriront en direct, tout comme vous, les témoignages de celles et ceux qui cohabitent et se croisent dans ce lieu et s’en inspireront pour vous raconter des histoires drôles, émouvantes, déjantées… !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63