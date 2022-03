Embarquement immédiat Chalon-sur-Saône, 17 avril 2022, Chalon-sur-Saône.

Embarquement immédiat Salle Marcel Sembat 1 place Mathias Chalon-sur-Saône

2022-04-17 – 2022-04-17 Salle Marcel Sembat 1 place Mathias

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Annonce Débarquement Immédiat.

Les deux compères Jeanpire et Balou, fidèles Bourguignons, sont de retour sur les planches pour leur sixième saison.

Un nouveau spectacle hilarant et loufoque en première avec des papis Grigoux qui exposent les péripéties vécues avec le Covid suivi d’une rencontre improbable d’un CRS avec Monsieur le Curé lors d’une manifestation de gilets jaunes.

Le retour des gendarmes de Saint-Tropez sur une plage de nudistes pour la deuxième partie et un clin d’œil à Bourvil dans une scène mythique de la vache et le prisonnier revue et corrigée sur un air de la huitième compagnie.

louxis7101@gmail.com https://my.weezevent.com/debarquement-immediat-avec-jeanpire-et-balou

Salle Marcel Sembat 1 place Mathias Chalon-sur-Saône

