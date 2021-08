Lons Musée mémorial des parachutistes Lons, Pyrénées-Atlantiques Embarquement à bord du Noratlas Musée mémorial des parachutistes Lons Catégories d’évènement: Lons

### Simulation de saut en parachute depuis un aéronef, dans une ambiance faisant appel à tous les sens, et qui comblera les enfants de 7 à 77 ans ! La visite du musée sera conduite par des bénévoles, anciens parachutistes qui vous feront partager le patrimoine des parachutistes. Enfin, les visiteurs pourront expérimenter la simulation d’une séquence de saut en parachute à partir d’un des aéronefs du musée accessible pour l’occasion. Equipement, embarquement, vidéo d’ambiance puis passage de la porte seront proposés ainsi que la remise d’un diplôme à l’issue. Les visiteurs se rendront ainsi compte de l’importance de cet apprentisage pour la vie.

Gratuit. Entrée libre.

Musée mémorial des parachutistes Chemin d'Astra, 64140 Lons Lons Pau Nord Pyrénées-Atlantiques

