Sport féminin, autour de la vie d’Alice Milliat Embarcadère – St-Sébastien Saint-Sébastien-sur-Loire, mercredi 13 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-13 19:30 – 21:30

Gratuit : oui

Projection du documentaire « Les Incorrectes », d’Anne-Cécile Genre, suivi d’un débat en présence de sportives de haut niveau et de la fondation Alice Milliat. Alice Milliat, sportive de haut niveau, est la grande oubliée de l’histoire du sport français. Toute sa vie, elle a fait de l’égalité d’accès des femmes et des hommes à tous les sports son combat.Elle fut la première dirigeante du sport mondial et organisa notamment de manière indépendante des Jeux Olympiques féminins. Un tournant historique pour le sport féminin…Ce film, suivi d’un débat, fait sortir de l’ombre la figure d’Alice Milliat et son combat pour mettre en lumière le visage de ces sportives remarquables des années 20. Deux projections : 15?h (accès libre) et 19?h?30 (gratuit sur inscription à communication@saintsebastien.fr)Durée du documentaire : 65 minutes

Embarcadère – St-Sébastien Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

