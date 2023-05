Allons Enfants ! Par les Épis Noirs Embarcadère – St-Sébastien, 3 mai 2023, Saint-Sébastien-sur-Loire.

2023-05-03

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non De 8 à 20 €

ls jouent, chantent, dansent, racontent l’histoire de France, de la préhistoire à la révolution Française, tambour battant ! Détournant les mythes fondateurs de notre humanité, la compagnie écume les scènes depuis plus de 20 ans avec des spectacles aussi joyeux que déjantés. Allons enfants ! est une version d’un manuel d’histoire, infiniment drôle, sensible, résolument spectaculaire et théâtrale. Les grandes pages de l’histoire sont tournées à un rythme effréné et palpitant. Les sept comédiens abordent le chaos avec bonne humeur, interprétant chaque étape clé, changeant d’époques et de costumes dans un joyeux bazar : César, Jeanne d’Arc, Catherine de Médicis, Louis XIV, La Boétie, Olympe de Gouges, ils incarnent plus d’une centaine de personnages. Une épopée burlesque et lyrique où la musique, jouée en direct, rythme l’univers de chaque scène. Jubilatoire !

Embarcadère – St-Sébastien Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

02 40 80 86 05 http://www.saintsebastien.fr culture@saintsebastien.fr 02 40 80 86 05 https://culture.saintsebastien.fr/la-culture-a-saint-sebastien/les-spectacles-de-la-saison/