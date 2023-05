True Copy par le groupe Berlin Embarcadère – St-Sébastien, 30 mars 2023, Saint-Sébastien-sur-Loire.

2023-03-30 “Le seul à ne jamais jouir de reconnaissance est le faussaire… Sauf s’il est démasqué.” Geert Jan Jansen

Horaire : 20:00 21:30

De 8 à 20 €

Dans True Copy le faussaire néerlandais Geert Jan Jansen nous raconte sa vie : celle d’un faussaire qui a réussi à tromper le monde de l’art pendant plus de 20 ans, jusqu’à son arrestation en 1994. Au cours du spectacle, il nous raconte tout : comment de marchand d’art il devient faussaire. Comment il crée les œuvres, rend plausible leur existence, leur donne toutes les caractéristiques indispensables pour entrer dans les plus grands musées du monde. Lors de son arrestation, les gendarmes découvrent dans son domaine plus de 1 600 œuvres signées Picasso, Dali, Appel, Matisse ou Hockney entre autres. Vérité et mensonges, réalité et fiction sont intimement intriqués tout au long de ce récit passionnant, magistral et troublant. Une expérience théâtrale inédite et haletante. Le spectacle est proposé en néerlandais surtitré en français.

Embarcadère – St-Sébastien Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

02 40 80 86 05 http://www.saintsebastien.fr culture@saintsebastien.fr 02 40 80 86 05 https://culture.saintsebastien.fr/la-culture-a-saint-sebastien/les-spectacles-de-la-saison/