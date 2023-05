Manu, tu descends faire du canoë Embarcadère du Canal de la Manu Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Manu, tu descends faire du canoë Embarcadère du Canal de la Manu, 5 juillet 2023, Châtellerault. Manu, tu descends faire du canoë 5 juillet – 30 août, les mercredis Embarcadère du Canal de la Manu 5€ réservation obligatoire, savoir nager. Prévoir une tenue adaptée. Vous souhaitez découvrir la vienne et ses abords ?

Vous promener en famille ou entre amis en naviguant sur eau calme ?

Venez profiter d’1h30 de découverte de la Vienne en famille en canoë À partir de 3 ans, sur réservation.

Paiement sur place.

Savoir nager.

Les enfants doivent être accompagnés d‘un adulte

Prévoir une tenue adaptée et savoir nager. Embarcadère du Canal de la Manu Allée du Jardin du Directeur 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T18:00:00+02:00 – 2023-07-05T20:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Manu, tu descends faire du canoë Embarcadère du Canal de la Manu 2023-07-05

