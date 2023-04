Nocturnes sur Loire : vins de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Catégorie d’Évènement: Sigloy Nocturnes sur Loire : vins de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire, 7 juillet 2023, Sigloy. Nocturnes sur Loire : vins de Loire 7 juillet et 25 août Embarcadère des Passeurs de Loire Voir http://www.passeursdeloire.fr Sortie de 3h sur la Loire. Balade commentée avec narration sur le fleuve, les bateaux, la faune, la flore… Arrêt sur une ile pour découvrir la flore et d’éventuels indices de présence du castor. Animation autour d’un thème spécifique. Repas froid traiteur servi sur le bateau. Les lumières du crépuscule au retour !

Un viticulteur nous présentera son exploitation, historique, cépages, vendanges et vinification, puis nous fera déguster au cours du repas plusieurs vins de sa production. Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Sigloy [{« type »: « link », « value »: « http://www.passeursdeloire.fr »}, {« type »: « email », « value »: « passion.loire@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

