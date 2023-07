MERCREDI C’EST IMPRIMERIE, ET JEUDI AUSSI ! Embarcadère de l’Autize Saint-Sigismond Catégories d’Évènement: Saint-Sigismond

Vendée MERCREDI C’EST IMPRIMERIE, ET JEUDI AUSSI ! Embarcadère de l’Autize Saint-Sigismond, 19 juillet 2023, Saint-Sigismond. Saint-Sigismond,Vendée Atelier de linogravure en plein air !.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:00:00. .

Embarcadère de l’Autize

Saint-Sigismond 85420 Vendée Pays de la Loire



Open-air linocut workshop! Taller de linograbado al aire libre Linolschnitt-Workshop unter freiem Himmel! Mise à jour le 2023-07-01 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Saint-Sigismond, Vendée Autres Lieu Embarcadère de l'Autize Adresse Embarcadère de l'Autize Ville Saint-Sigismond Departement Vendée Lieu Ville Embarcadère de l'Autize Saint-Sigismond

Embarcadère de l'Autize Saint-Sigismond Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sigismond/