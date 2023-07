La Bicyclette Verte Embarcadère Bardet-Huttiers Arçais, 3 juillet 2023, Arçais.

Arçais,Deux-Sèvres

Location de vélos traditionnels, vélos à assistance électrique, vélos et remorques enfants et d’ accessoires (sacoches, paniers, kits de réparation…).

Nouveauté 2023 : location de trottinettes électriques à l’heure.

Ouverte d’avril à octobre et 7j/7 en juillet et août.

La Bicyclette Verte est située au départ de la piste cyclable dans une ancienne laiterie.

Impossible de se perdre grâce à l’application GPS de randonnée, Respire voyages, e parcours est téléchargeable sur votre téléphone.

Possibilité de livraison sur votre lieu de vacances sur réservation.. Cyclotouristes

Embarcadère Bardet-Huttiers Route de Damvix

Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From 2h to 8 days and more, we offer a wide range of bikes to discover the Marais Poitevin at your own pace.

We advise you on the itinerary and leave you a map for the walk. Discover a nice site, in the heart of the wet marsh and at the foot of the bike paths.

Possibility of delivery to your holiday place.

A wide range of bikes adapted to all uses: muscle bikes (mountain bikes, VTC, traditional bikes), electric bikes, children’s bikes, follow-me bikes, « follow-me », trailers and child seats, luggage trailers.

The bicycle rental of « La Bicyclette Verte » is recommended by Le Routard for more than 10 years!

De 2h a 8 días y más, ofrecemos una amplia gama de bicicletas para descubrir el Marais Poitevin a su propio ritmo.

Le aconsejamos sobre el itinerario y le dejamos un mapa para el paseo. Descubra un sitio agradable, en el corazón del pantano mojado y al pie de los carriles bici.

Posibilidad de entrega en su lugar de vacaciones.

Una amplia gama de bicicletas adaptadas a todos los usos: bicicletas musculares (ATV, ATV, bicicletas tradicionales), bicicletas eléctricas, bicicletas para niños, bicicletas de seguimiento, « follow-me », remolques y asientos para niños, remolques para equipaje.

El alquiler de bicicletas de « La Bicyclette Verte » es recomendado por Le Routard desde hace más de 10 años!

Verleih von herkömmlichen Fahrrädern, Fahrrädern mit Elektrounterstützung, Kinderfahrrädern und -anhängern sowie Zubehör (Taschen, Körbe, Reparatursets usw.).

Neu ab 2023: stundenweiser Verleih von elektrischen Tretrollern.

Geöffnet von April bis Oktober und 7 Tage die Woche im Juli und August.

La Bicyclette Verte befindet sich am Anfang des Radwegs in einer ehemaligen Molkerei.

Dank der GPS-Anwendung für Wanderungen, Respire voyages, ist es unmöglich, sich zu verlaufen. e Strecke kann auf Ihr Handy heruntergeladen werden.

Lieferung an Ihren Urlaubsort nach vorheriger Reservierung möglich.

