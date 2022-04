Emballez-vous – Avec le conservatoire du 14ème MPAA Paris Catégorie d’évènement: Paris

Emballez-vous – Avec le conservatoire du 14ème MPAA, 9 avril 2022, Paris. Emballez-vous – Avec le conservatoire du 14ème

MPAA, le samedi 9 avril à 16:00

Dans la continuité du projet “Dansez-vous ?” qui a animé le 14e arrondissement au printemps/été 2019, Emballez-vous ! est un programme de bals ouvert à tous et à toutes, quels que soient les styles et les disciplines. Ce rendez-vous, seul·e ou en famille, permet de partager un moment convivial autour de la danse. Chaque bal est précédé d’une initiation danse. Pour cette saison, la MPAA s’est associée aux acteurs culturels du territoire en leur confiant la direction artistique. Les élèves du Conservatoire du 14ème prennent les commandes pour une immersion joyeuse, chantante et évidemment dansante !

Entrée libre

Prenez part à une immersion joyeuse, chantante, conviviale et évidemment dansante ! MPAA 100 rue Didot 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T16:00:00 2022-04-09T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu MPAA Adresse 100 rue Didot 75014 Paris Ville Paris lieuville MPAA Paris Departement Paris

MPAA Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Emballez-vous – Avec le conservatoire du 14ème MPAA 2022-04-09 was last modified: by Emballez-vous – Avec le conservatoire du 14ème MPAA MPAA 9 avril 2022 MPAA Paris Paris

Paris Paris