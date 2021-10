Marseille L'Escapade Bouches-du-Rhône, Marseille Embahagauch’! L’Escapade Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Embahagauch’! L’Escapade, 20 novembre 2021, Marseille. Embahagauch’!

L’Escapade, le samedi 20 novembre à 20:00

[https://www.facebook.com/Embahagauch](https://www.facebook.com/Embahagauch) Toi qui nous a manqué depuis plus de 2 ans, viens nous voir, chanter et danser avec nous autour d’un repas sympa ou d’un verre entre potes dans un cadre de rêve au pied du massif de l’Etoile. T’en as marre d’écouter du JuL toute la journée ? Viens fredonner des classiques pop-rock avec nous jusqu’au bout de la nuit. Penses à réserver ta table si tu veux pas dîner debout : Restaurant l’Escapade 04.91.11.78.12, 41 rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille. Facilités d’accès : technopole de Château Gombert, bus, parking à proximité. ♫ROCK♫ L’Escapade 41 rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'Escapade Adresse 41 rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille Ville Marseille lieuville L'Escapade Marseille