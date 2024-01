Jeune public : les filles aussi jouent de la trompette EMB Sannois Sannois, dimanche 10 mars 2024.

Jeune public : les filles aussi jouent de la trompette Spectacle jeune public Dimanche 10 mars, 16h00 EMB Sannois Tarif prévente : 7€

Tarif réduit : 5€

Tarif réduit -12 ans : 5€

Spectacle jeune public de 6 à 12 ans. Durée : 45 min

Conférence chantée, jouée et amusée sur les femmes dans les musiques actuelles par Natasha Le Roux.

Est-ce qu’il y a des instruments de musique spécialement pour les filles ? Quel est le féminin de compositeur ? Devient-on vraiment plus belle et plus polie quand on joue du piano ? Qui sont les Riot Grrrlz ? Pourquoi 97% de la musique que nous entendons a été composée par des hommes ? Est-ce que les garçons dansent sur la musique des filles ? Est-ce que le rock’n’roll a vraiment été inventé par Rosetta Tharpe ?

Entre récit auto-biographique, concert et jeux musicaux interactifs, la musicienne invite le public à découvrir de grandes musiciennes de notre matrimoine et propose une réflexion sérieuse sur l’égalité filles/garçons dans la musique.

Autrice – Interprète : Natasha Le Roux

Chant, saxophone, percussions électroniques, basse électrique : Natasha Le Roux

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois

jeune public musique