Malo + Malcom Teddy EMB Sannois Sannois

« Froid comme dehors », c’est avec ce single et ce premier projet que Malo s’est fait connaître en 2021. C’est un peu le lien entre rap français et hip-hop US. Le rappeur du Val d’Oise tire aussi bien une musique influencée par les productions américaines que des textes ciselés dans la plus pure tradition du rap francophone.

Retrouvez-le en tournée dans toute la France et le 20 janvier 2024 à l’EMB !

Mélancolique et écorché.

Ce sont les mots qui collent à la peau de Malcom-Teddy dès ses premières notes.

Orphelin de mère, il commence très tôt à écrire sur cette blessure et bercé par le rap français, il développe une poésie intime, brute qui lui permet de traduire les sentiments qu’il rencontre en tant qu’artiste.

Ses doutes, ses peines, sa colère mais aussi ses espoirs et son amour de la musique.

Malcom avoue tout avec son propre style.

Et ses quelques titres sortis nous ouvrent chacun un peu plus, la porte de cet univers caché au fond de sa poitrine.

