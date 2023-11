LE REVE DU PECHEUR – Soutien DRAC IDF : renouvellement conventionnement 2022-2023 EMB Sannois Sannois, 21 novembre 2023, Sannois.

LE REVE DU PECHEUR – Soutien DRAC IDF : renouvellement conventionnement 2022-2023 Mardi 21 novembre, 14h00 EMB Sannois 7EUR / 5EUR

Le rêve du pêcheur déroule les péripéties de Mehmet le pêcheur qui, chaque jour, rentrant bredouille de la pêche, s’allonge à l’ombre de son figuier « dans la cour carrée de sa maison carrée » … Et rêve… Et dans son rêve, toujours le même, une voix lui susurre à l’oreille : « Pars pour la Grande Ville, car sur le pont, la fortune t’attend… ».

Un jour, rempli d’espoir, Mehmet décide de partir à la poursuite de son rêve. Il délaisse alors sa barque et ses filets vides. Et lorsqu’au prix d’un long périple et de quelques péripéties, il trouve enfin le pont de ses rêves, Mehmet se retrouve en prison pour vagabondage.

Cherchant justice, Mehmet ne renonce pas et finit par obtenir audience auprès de la Sultane, gouvernante de la ville. C’est là, pendant son jugement, que les fils du destin se croisent et s’entremêlent de bien curieuse façon… La Sultane, lui raconte le songe qu’elle a elle-même l’habitude de faire. Dans ce rêve, elle découvre un trésor en creusant sous les racines d’un vieux figuier, dans la cour carrée d’une maison carrée. Bien entendu, elle ne croit pas en son rêve et se moque de plus belle de Mehmet. Ainsi, notre pêcheur déchiffre enfin l’énigmatique message de son propre rêve dont la clef était dans celui de la Sultane. Faisant fi des moqueries de celle-ci, Mehmet comprend alors qu’il a eu raison de suivre la voix de ses rêves…

Il enjambe d’un trait les kilomètres qui le séparent de chez lui et retrouve sa maison carrée, sa cour carrée, son figuier et se retrouve enfin…

EMB Sannois Rue du Président Georges Pompidou, 95110 Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T14:00:00+01:00 – 2023-11-21T14:30:00+01:00

marionettes theatre musical