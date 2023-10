Kickages Sessions EMB Sannois Sannois Catégories d’Évènement: Sannois

Val-d'Oise Kickages Sessions EMB Sannois Sannois, 18 novembre 2023, Sannois. Kickages Sessions Samedi 18 novembre, 20h30 EMB Sannois Entrée libre ÉDITION Kickage Sessions X EMB

Cette deuxième édition à l’ @embsannois aura lieu le samedi 18 novembre On retrouvera en showcase @nasslecuistorap ,grand gagnant de la premiere édition à l’ @embsannois qui a aussi et surtout gagner sa place pour les Allstar Aux platines on retrouvera la Queen @deejaylilpop , DJ officielle des Kickages sessions, en compagnie de notre maître de cérémonie officiel Markeins de @standingmedias Le concept :

– 4 étapes pour décrocher la victoire

-Prods imposées avec choix du style ( Trap, boombap) + prods surprises

-1 gagnant.e A gagner :

• Un showcase rémunéré pour la prochaine édition

•Un shooting photo

•Une place pour les All Star Places sur inscription :

▫️Follow @leskickagesessions

▫️Like le post

▫️Envois un DM sur @leskickagesessions avec ton blaze , ta ville et ton adresse mail

▫️Attends un message de confirmation ⏳ ☝️Possibilité pour certain.e de s’inscrire sur place , mais n’arrive pas trop tard bien sûr 2 rue du président georges Pompidou 95110 Sannois

ENTRÉE GRATUITE Accès Train J > 14 min de Saint-Lazare EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France 0139800139 http://emb-sannois.org Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:55:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:55:00+01:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Sannois, Val-d'Oise Autres Lieu EMB Sannois Adresse 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Ville Sannois Departement Val-d'Oise Lieu Ville EMB Sannois Sannois latitude longitude 48.972738;2.263104

EMB Sannois Sannois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sannois/