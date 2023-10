Atelier : Le B.A BA de la filière musiques actuelles EMB Sannois Sannois Catégories d’Évènement: Sannois

Val-d'Oise Atelier : Le B.A BA de la filière musiques actuelles EMB Sannois Sannois, 18 novembre 2023, Sannois. Atelier : Le B.A BA de la filière musiques actuelles Samedi 18 novembre, 15h00 EMB Sannois Sur inscription Comment structurer son projet musical ? De qui s’entourer ? Comment vivre de sa musique ? Toutes ces questions peuvent trouver réponses… il suffit de bien comprendre comment fonctionne l’écosystème de la filière musicale. L’atelier abordera les métiers du secteur, les différentes rémunérations des artistes mais aussi toutes les possibilités pour diffuser sa musique. Atelier réservé : aux artistes, managers, professionnel.lles de la filière musicale, étudiant.es. Intervenante : Anaïs Rambaud. EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France 0139800139 http://emb-sannois.org [{« type »: « link », « value »: « https://emb-sannois.org/evenement/atelier-le-b-a-ba-de-la-filiere-musiques-actuelles/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

