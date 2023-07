Mr Giscard + 1ère partie EMB Sannois Sannois Catégories d’Évènement: Sannois

Val-d'Oise Mr Giscard + 1ère partie EMB Sannois Sannois, 10 novembre 2023, Sannois. Mr Giscard + 1ère partie Vendredi 10 novembre, 20h30 EMB Sannois Tarif prévente : 18€ Tarif réduit : 16€ Tarif Cart’EMB Jeune : 14€ Majoration de 2€ le soir du concert Monsieur Giscard, contrairement à son illustre roi républicain, a de quoi tenir ses promesses avec ce premier programme musical de cinq titres qui pourrait bien provoquer une révolution de velours dans le monde de la chanson française. L’art du décalage est partout chez ce jeune homme de 28 ans, ultra séduisant par sa nonchalance masculine et sa candeur virile. EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France 0139800139 http://emb-sannois.org [{« type »: « link », « value »: « https://emb-sannois.org/billetterie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

