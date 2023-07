Les Wampas + Singe EMB Sannois Sannois, 19 octobre 2023, Sannois.

Les Wampas + Singe Jeudi 19 octobre, 20h30 EMB Sannois Tarif prévente : 22€ Tarif réduit : 20€ Tarif Cart’EMB Jeune : 18€ Majoration de 2€ le soir du concert

Alors que le dernier opus des Wampas, « Tempête, tempête », tente de battre les records de ventes réalisés jadis par Louise Attaque et Manu Chao (pour pouvoir partir en vacances au moins jusqu’à Pâques et au moins jusqu’au Congo), rappelons à toutes fins utiles que « Didier Wampas est le roi ». Mais de quoi ? D’un certain franc parler (« Chirac en prison », un poil plus subversif qu’une pub pour Optic 2000), des crêtes punks encore en érection après presque 40 années passées au service d’un rock’n’roll sans fautes de goût, ou encore le roi d’un groupe aux titres d’albums souvent mémorables (« Les Wampas sont la preuve que Dieu existe »), pour qui ce même rockn’roll, grâce à des concerts systématiquement incendiaires, ne se résume pas à une simple posture. Bref, « les Wampas vous aiment ». Et vice versa.

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France 0139800139 http://emb-sannois.org [{« type »: « link », « value »: « https://emb-sannois.org/billetterie/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T23:55:00+02:00

