DJ Show Set – Héritage (jeune public)
Dimanche 8 octobre, 16h00
EMB Sannois
Tarif prévente : 7€
Tarif réduit & enfant : 5€

Fin 2025, l'humanité épuisait l'ensemble des ressources vitales de sa planète. Le parlement mondial ordonna l'envoi d'une capsule dans l'espace intersidéral. A l'intérieur de cette capsule, qu'on nomme le Golden Record, est numérisée l'intégralité de la culture humaine. Depuis plus de trente années lumières, cette capsule dérive dans l'univers intergalactique. Aujourd'hui à 18/12 pm 00, mes capteurs présentiels ont détecté une forme de vie organique. Êtes-vous là ?…»

EMB Sannois
2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois
0139800139
http://emb-sannois.org

