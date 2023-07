Aime Simone + 1ère partie EMB Sannois Sannois, 6 octobre 2023, Sannois.

Aime Simone + 1ère partie Vendredi 6 octobre, 20h30 EMB Sannois Tarif prévente : 20€ Tarif réduit : 18€ Tarif Cart’EMB Jeune : 16€ Majoration de 2€ le soir du concert

Auteur-compositeur-interprète et producteur français d’origine norvégienne, né à Paris, Aime Simone est déjà l’auteur de Say Yes, Say No, un premier album enregistré à Berlin, sorti en juillet 2020, qui inclut son single certifié disque d’or ‘Shining Light (+28M de streams). Un album et un titre qui ont révélé la musique d’Aime Simone. Basées sur l’émotion, ses compositions allient la finesse d’un songwriting pop et musique de club dont Aime s’est nourri durant ses années berlinoises. Un style musical qu’Aime Simone qualifie de « post pop » .

Son nouvel album Oh Glory, à paraitre le 05 mai 2023, est un album introspectif, une photographie émotionnelle qui saisit les instants incisifs de ses voyages entre Berlin, Los Angeles, Vienne, Paris. Le parcours d’Aime a été nourri de rencontres artistiques décisives (notamment l’artiste américaine Sonja Fix à la fois la compagne de sa vie et son alter ego dans la création) mais aussi de sa relation fusionnelle avec Berlin, ville-refuge connue pour sa pluralité artistique, où il a habité plusieurs années. Tout comme ses inspirations (Billie Eilish, Yung Lean, Rosalía…) Aime Simone réussit à faire une musique tout à la fois pop, subtile et DIY, tout en partageant son intimité créative au travers de ses paroles et de son énergie sur scène. Tous ces éléments constituent des piliers décisifs de l’album Oh Glory.

L’album comprend le single déjà disponible ‘Baby Don’t Quit’. Figurent également sur l’album les titres ‘Answer The Night’ et ‘NOT WHAT YOU WANTED’ parus en 2021 et 2022. Sur les 11 chansons de Oh Glory, Aime Simone se sert de ses contrastes et crée une noirceur poignardée de lumière.

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France 0139800139 http://emb-sannois.org [{« type »: « link », « value »: « https://emb-sannois.org/billetterie/ »}]

