Clinton Fearon & The Riddim Source + 1ère partie EMB Sannois, 6 juin 2023, Sannois.

Clinton Fearon & The Riddim Source + 1ère partie Mardi 6 juin, 20h30 EMB Sannois Tarif prévente : 22€ Tarif réduit : 20€ Tarif Cart’EMB Jeune : 18€ Majoration de 2€ le soir du concert

Clinton Fearon est un compositeur, auteur-compositeur, chanteur et musicien depuis son adolescence.

Né en Jamaïque, Clinton est devenu le bassiste, chanteur et parolier des mythiques GLADIATORS à l’âge de 19 ans. Il a passé 18 ans avec le groupe et a signé plusieurs chansons pour les Gladiators, des succès et des classiques comme « Chatty Chatty Mouth », « Richman Poorman », « On The Other Side », « Can You Imagine How I Feel », « Let Jah Be Praised », « One Love », « Untrue Girl », et bien d’autres.

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France 0139800139 http://emb-sannois.org [{« type »: « link », « value »: « https://emb-sannois.org/billetterie/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T20:30:00+02:00 – 2023-06-06T23:30:00+02:00

2023-06-06T20:30:00+02:00 – 2023-06-06T23:30:00+02:00

Clinton Fearon reggae

dr