Afterwork : Ceylon EMB Sannois, 11 mai 2023, Sannois. Afterwork : Ceylon Jeudi 11 mai, 19h00 EMB Sannois Entrée libre : réservation conseillée Les titres sont effectivement longs puisque CEYLON est née de l’amour qu’entretiennent Louise et Tristan pour le Théâtre et le Cinéma. Ils tissent leurs univers en prenant le temps de décortiquer chaque riff comme un plan séquence contemplatif ou un acte épique. Pour eux, la construction d’un titre n’a aucune limite. Les refrains reviennent perpétuellement par surprise pour ponctuer la musique d’envolées poétiques. Les couplets ne s’arrêtent jamais puisque CEYLON aime voyager inlassablement à travers des univers musicaux éclectiques laissant place à la rêverie de l’auditeur. EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France 0139800139 http://emb-sannois.org [{« type »: « link », « value »: « https://emb-sannois.org/billetterie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

