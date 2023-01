Zikxo + Aketo EMB Sannois Sannois Catégories d’Évènement: Sannois

Val-d'Oise

Zikxo + Aketo EMB Sannois, 4 février 2023, Sannois. Zikxo + Aketo Samedi 4 février, 20h30 EMB Sannois

Tarif prévente : 16€ Tarif réduit : 14€ Tarif Cart’EMB Jeune : 12€ Majoration de 2€ le soir du concert

Zikxo et Aketo en concert à l’EMB ! handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel;handicap intellectuel mi;pi;vi;ii EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France

0139800139 http://emb-sannois.org Zikxo, rappeur à la plume affutée, se fait connaître grâce à sa très longue série de freestyle «Temps ». L’engouement est immédiat, Zikxo se démarque par son flow ravageur et son sens du kickage qui rappelle les grands classiques du rap français. Listé parmi les 11 rappeurs à suivre en 2019, Zikxo poursuit son ascension en 2022 avec la sortie de sa nouvelle mixtape “Intemporel“ entouré d’artistes prestigieux comme Jazzy Bazz ou encore S.Pri Noir. Aketo, de son vrai nom Ryad Selmi, est né le 30 août 1980 à Epinay-sur-Seine , en Seine Saint-Denis . En 1997, il fonde aux côtés de Tunisiano, Blacko et DJ Boudj, le groupe Sniper. Il touche au hip-hop dès l’âge de 12 ans, en parallèle à ses activités de graffeur. Le groupe, renommé Sniper, fait une apparition sur la compilation Première classe vol. 1. Après quelques apparitions solos sur diverses compilations, les trois membres se réunissent pour publier leur deuxième album Gravé dans la roche, qui connaitra un gros succès commercial avec 600 000 exemplaires vendus. Aketo sort en décembre 2007 un street CD sous le nom de Cracheur 2 venin, où il invite des artistes du rap français comme Alkpote, Soprano, Salif, Seth Gueko, Sefyu, ou encore L’Skadrille. Aujourd’hui proche de toutes les générations, Aketo est invités sur beaucoup de projets du rap français. Après ces deux EP Confiserie et Monsieur Bourbier sortis en 2020 et 2021, il enchaîne aujourd’hui avec de nouveaux singles. Complètement décomplexé et toujours aussi technique, l’un des tontons mythique du rap français sortira Zone Bleue le 14 décembre 2022.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:30:00+01:00

2023-02-04T23:30:00+01:00 dr

Détails Catégories d’Évènement: Sannois, Val-d'Oise Autres Lieu EMB Sannois Adresse 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Ville Sannois lieuville EMB Sannois Sannois Departement Val-d'Oise

EMB Sannois Sannois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sannois/

Zikxo + Aketo EMB Sannois 2023-02-04 was last modified: by Zikxo + Aketo EMB Sannois EMB Sannois 4 février 2023 EMB Sannois Sannois sannois

Sannois Val-d'Oise